ポケットに対して
インディケータ

Polarized Fractal Efficiency - MetaTrader 4のためのインディケータ

Giampiero Raschetti
パブリッシュ済み:
PFE.mq4 (2.42 KB) ビュー
フラクタルの効果がKAMA（カウフマンの適応移動平均）と同様に計算されます。プラス分極と追加的な指数移動平均。




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8059

