記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Polarized Fractal Efficiency - MetaTrader 4のためのインディケータ
フラクタルの効果がKAMA（カウフマンの適応移動平均）と同様に計算されます。プラス分極と追加的な指数移動平均。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8059
指定された通貨ペアのポジションを転換します。FX-TREND
このインディケータは、インディケータZIGZAG-FRACTALSを使って、日足チャートにトレンドラインを描画します。また、現在の時間軸に前の足の高値･安値でエントリーする相場を表示します。
ピボットに基づいて算出される日中のレベルの突破で取引する自動売買システムです。MTF Heiken_Ashi
インディケータMTF Heiken_AshiとMTF Heiken_Ashi_[sw]。インディケータHeiken Ashiとともに動作します。