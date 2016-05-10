CodeBaseSeções
Indicadores

Eficiência Fractal Polarizada - indicador para MetaTrader 4

Giampiero Raschetti
Publicado:
A eficiência Fractal é calculada como a eficiência proporcional do KAMA (Kaufman’s Adaptive Moving Average), além
da polarização e com a opção da média móvel exponencial.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8059

