MTF Heiken_Ashi - indicador para MetaTrader 4

Autor: no especificado

Indicadores MTF Heiken_Ashi y MTF Heiken_Ashi_[sw]. Trabajan con el indicador Heiken Ashi.


en el gráfico


MTF Macd_Bars MTF Macd_Bars

Indicador MTF MACD_Bars.

MTF Alligator+T3 MTF Alligator+T3

Indicador MTF Alligator+T3.

gpfTCPivotStop gpfTCPivotStop

Sistema de trading de la ruptura de los niveles diarios de soporte/resistencia mediante el indicador Pivot.

Polarized Fractal Efficiency Polarized Fractal Efficiency

La eficacia del fractal se calcula como en KAMA, ratio de eficacia de Kaufman’s Adaptive Moving Average, más la polarización y con la presencia de la EMA opcional.