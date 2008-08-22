Смотри, как бесплатно скачать роботов
Polarized Fractal Efficiency - индикатор для MetaTrader 4
- 5554
- Опубликован:
- Обновлен:
Эффективность фрактала вычисляется как в KAMA, соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average, плюс поляризация и наличие опционального EMA.
Необходимо дополнение отслеживания пиков и впадин..
