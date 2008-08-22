CodeBaseРазделы
Индикаторы

Polarized Fractal Efficiency - индикатор для MetaTrader 4

Giampiero Raschetti | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5554
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Эффективность фрактала вычисляется как в KAMA, соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average, плюс поляризация и наличие опционального EMA.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8059

