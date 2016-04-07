Es un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un determinado par de divisas (u otro instrumento disponible en el terminal).

La volatilidad se calcula en puntos según el precio máximo y el mínimo (no para los precios de apertura/cierre).

El valor actual del nivel de la volatilidad se muestra en la esquina superior izquierda del indicador.Si sitúa el cursor sobre el gráfico de la volatilidad, se puede ver el valor histórico de su nivel.

En el indicador se puede cambiar los siguientes parámetros:

período del promedio. Por defecto, hay 5 períodos, es decir, se calcula la volatilidad media del símbolo para 5 períodos; niveles importantes. Por ejemplo, a veces es útil poner el nivel de volatilidad del par por debajo del cual no se recomienda entrar en el mercado (mercado en flat). Por defecto, los niveles para los pares volátiles tipo GBPJPY son de 50, 100, 200, 300 y 400 puntos; colores y líneas del indicador.

Aclaraciones y recomendaciones:

La volatilidad se calcula usando la media móvil simple como la suma de los precios High durante el período promedio (averaging period) restando la suma de los precios Low para el mismo período, y expresada en puntos:

(IMA (High,5) - IMA (Low,5)) * 100,

aquí:



High y Low, respectivamente, son los precios máximos y mínimos durante el período

5 - período promedio (se muestra en la fórmula porque es predefinido, pero no puede variarse)

100 - conversión del valor obtenido en puntos. Este valor depende de los dígitos tras la coma del símbolo cotizado: 100 - para los precios 0,00 (todos los pares cotizados con JPY), 10000 - para los precios 0,0000 (la mayoría de los demás pares)

A base de eso, la cifra en el nombre del indicador indica en el número de dígitos tras la coma, lo que determina la aplicación del indicador a uno u otro símbolo.

Pero a veces es necesario clasificar los símbolos según su volatilidad. Por ejemplo, se puede elegir el símbolo con mayor o menor volatilidad para este momento, para aumentar la eficacia operacional de algún sistema de trading. En este caso, se puede usar Volatility 3 pairs.mq4:

En este caso, este indicador está configurado para determinar la volatilidad para tres pares: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Independientemente del gráfico en el que se coloca, va a calcular la volatilidad sólo para esos pares de divisas. Pero se puede cambiar eso fácilmente si abrimos el indicador en MetaEditor:

No olvide introducir los cambios correspondientes en la parte superior del código:

Además de eso, puede aumentar el número de símbolos para los que quiere calcular su volatilidad. Para eso, hay que añadir el número de los búferes (8 como máximo) e introducir los cambios correspondientes en el código.