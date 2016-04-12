超簡単なインジケータで、指定された通貨ペア（又はその他の利用可能な金融商品）のボラティリティを算出します。

ボラティリティは、高値と安値により、ポイントで算出されます。

ボラティリティの現在値がウィンドウの左上角に表示されます。ボラティリティの 歴史的価値がマウスで指定した位置に表示されます。

変更可能なパラメータ:

平均化期間。初期値は5です。つまり、5期間内の平均ボラティリティが算出されます。; 重要価格レベル。例えば、エントリーを制限するボラティリティ値を設けたほうがいいですよね（制限の下にレンジ相場となる）。 ポンド円などのボラティリティの高い通貨ペアの為に初期値は50、100、200、300、400 pips。; インジケータラインと色。

アドバイス:

高値の合計ベースでの移動平均から高値の合計ベースの移動平均を引いて求められます。

(IMA (High,5) - IMA (Low,5)) * 100,

ここで:



High и Low - 指定された期間内の高値と安値を意味します。

5は平均期間を示します。

100に掛けることで、ボラティリティが何パーセントになるのかを計算します。これは、通貨ペアの小数位の桁数によります。: 0,00型のレートには100となり（クロス円）、0,0000型のレートには10000となります（ほとんどの通貨ペア）。

このように、インジケータの名前にある数字が小数位の桁数を表し、それに基づいてインジケータの利用可能な通貨ペアを判断します。

ただし、時々ボラティリティによって分ける必要もあります。例えば、ストラテジーの効果を最大化するには、ボラティリティの高い通貨ペア、またはその逆ボラティリティの低い通貨ペアを選択することができます。この場合、Volatility 3 pairs.mq4をお使いください。:

ここでは、インジケータがポンドドル、ドル円とポンド円等の3つの通貨ペアのボラティリティを算出します。どんなチャートでも指定された通貨ペアためだけにボラティリティを算出します。ただし、必要ならば、MetaEditorで変更できます:

コードの上行に変更を行うのでご注意ください。:

その上、お使いの通貨ペアの数を増加できます。その為に、幾つかのバッファ（8以下）を加えて、コードを修正する必要があります。