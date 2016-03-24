Beschreibung:

Dieser Indikator zeigt die Volatilität des aktuellen Finanzinstrumentes an (Oder die Volatilität eines anderen Finanzinstrumentes, welches im Terminalfenster ausgewählt wird). Die Volatilität wird in Punkten berechnet unter Verwendung der Hoch- und Tiefkurse (Nicht die Eröffnungs- oder Schlusskurse).

Der aktuelle Werte der Volatilität wird an der oberen linken Ecke des Indikatorfensters hervorgehoben dargestellt. Den historischen Wert dieses Wertes erhalten Sie, indem Sie den Maus Cursor über die Volatilität in den Charts bewegen.

Der Indikator beinhaltet folgende Veränderungen:

1) Gemittelte Periode. Standardmäßig gibt es fünf Perioden, dass heißt, Die Volatilität für ein Symbol wird für fünf Perioden gemittelt;

2) Wichtige Ebenen. Zum Beispiel ist es manchmal sinnvoll den Volatilitäts-Level herunterzusetzen, was nicht empfohlen wird um in einen Markt einzusteigen (Ein seitwärts tendierender Markt ist gemeint). Die Standardwerte für volatile Symbole wie GBPJPY sind 50, 100, 200, 300, und 400 Pubkte;

3) Indikator-Linien und Farben.

Erklärungen und Empfehlungen:

Die Volatilität in Punkten wird berechnet durch einen einfachen Durchschnitt von der Summe der Hochkurse über eine gemittelte Periode minus der Summe der Tiefkurse für die gleiche Periode.:

(IMA (High,5) - IMA (Low,5)) * 100,

Wobei Hoch und Tief jeweils die höchsten und tiefsten Kurse für die Periode sind, beziehungsweise,

5 ist die gemittelte Periode (Wie in der oben angegebenen Formel als Standardwert verwendet wurde, was aber geändert werden kann),

100 ist der übertragene Wert des erhaltenen Wertes in Punkten. Der Wert hängt von der Anzahl der Nachkommastellen in dem Symbol ab. Angenommen: 100 - für Kurse wie 0.00 (alle Paare mit JPY), 10000 - für Kurse wie 0.0000 (Die meisten Währungspaare).

Daraus ergibt sich, daß die Nummer in dem Namen des Indikators die Anzahl der Nachkommastellen angibt, was darauf hindeutet zu welchem Symbol der Indikator hinzugefügt werden kann.

Manchmal ist es notwendig Symbole durch ihre Volatilität in Klassen einzuteilen. Zum Beispiel, wenn sie gerade die Symbole mit der niedrigsten und mit der höchsten Volatilität benötigen, um die Effizienz ihres aktuellen Handelssystems zu steigern. In diesem Fall können Sie die Datei Volatility 3 pairs.mq4 verwenden:

In diesem Fall wird der Indikator so eingestellt, dass er die Volatilität von den folgenden drei Paaren bestimmt: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Es ist also unabhängig davon, an welchen Chart Sie diesen Indikator anfügen - es werden immer nur diese drei Währungspaare berechnet. Sie können dieses Verhalten natürlich selbst ändern, indem Sie die Datei öffnen und das Programm im MetaEditor editieren:

Vergiss vergessen Sie aber nicht, die gleichen Änderung in den darüberliegenden Code vorzunehmen:

Sie können natürlich auch die Anzahl der berechneten Symbole verändern, bzw. erhöhen. Dafür müssen Sie die Anzahl der Speicher erhöhen (nicht mehr als 8) und die entsprechenden Änderungen im Programmcode vornehmen.