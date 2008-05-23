描述:

简单指标计算中心货币对(或终端内的其他) 的波动 。波动根据最高和最低价格以点数计算(而不是开盘价和收盘价)。

波动水平的当前值 在指标窗口的左上角有明显的标记。放置光标到波动窗口你可以找到水平的历史值 。

指标改变：

1)平均周期。默认值为 5 个周期，即货币对波动的平均周期为5 periods；

2) i主要水平。例如， 有时设置波动水平是非常有用的，它能够限定进入市场。像货币 GBPJPY波动默认值为50, 100, 200, 300, 和 400 点；

3) 指标划线和颜色。

解析和建议:

波动是使用一个简单平均数作为最高价的总数计算，以点数显示：

(IMA (High,5) - IMA (Low,5)) * 100,

High和Low- 时间周期内的相关最高和最低。

5 为平均时间周期 (上面的公式中已经设定了默认值，但是可以改变)。

100 传输获得的点数。这个值取决于货币对中十进制的总数： 100 - 对于价格为0.00 (带有 JPY的货币对), 10000 -对于价格为e 0.0000 (更多货币对).

在这个基础上，在指标中数字名指示十进制的总数位置，明确货币对。

不过，有时需要将这些货币对的波动进行分类。例如，你需要选择最多或最少的波动增加交易系统业务的效率。这种情况下，你可以使用Volatility 3 pairs.mq4:

这样，指标指定三个货币对波动为： GBPUSD, USDJPY, GBPJPY。添加到图表，它将计算这些货币对的波动。你也可以在 MetaEditor中进行编辑程序：

不要忘记在代码处也要做出相应的改变：

另外，你可以增加计算货币对波动的总数。这样做，你应该添加缓冲器的总数(不能超过 8) 并且在代码处做相应的变动。