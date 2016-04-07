Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF_CustomCandle[HL] - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 907
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: mankurt
Indicador MTF_CustomCandle[HL].
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8047
b-Lots
Selección del tamaño del lote de trabajo. 3 opciones. Fácil introducción del Asesor Experto en el código.Volatility
Es un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un determinado par de divisas (u otro instrumento disponible en el terminal).
BollStarc-TC
Indicador BollStarc-TC.Heiken_Ashi_Ma 20
Indicador Heiken_Ashi_Ma 20.