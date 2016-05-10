Descrição:

Um indicador simples que calcula a volatilidade de um determinado par de moedas (ou de outro ativo disponível no terminal). A volatilidade é calculada em pontos nas Máximas e Mínimas dos preços (não para Abertura ou Fechamento).

O valor atual do nível de volatilidade é destacado no canto superior esquerdo da janela do indicador. Colocando o cursor sobre o gráfico de volatilidade, pode se encontrar o histórico do valor do nível.

O indicador implica:

1) período médio. Existem 5 períodos padrões, ou seja, o símbolo de volatilidade é a média para os 5 períodos;

2) importância dos níveis. Por exemplo, às vezes é útil para definir o nível par da volatilidade, abaixo do qual não é recomendado entrar no mercado (mercado lateral no caso). Os níveis padrão para símbolos voláteis como GBPJPY são 50, 100, 200, 300 e 400 pontos;

3) Indicador desenha linhas e as cores.

Explicações e recomendações:

A volatilidade é calculada usando uma média simples, a soma às Máximas (High) dos preços dento do período da média menos a soma das mínimas (Low) dos preços no mesmo período, expresso em pontos:

(IMA (High,5) - IMA (Low,5)) * 100,

onde às Máximas (High) e mínimas (Low) são os maiores e os menores preços para o período, respectivamente,

5 é o período médio (dado na fórmula acima, uma vez que tenha sido definido por padrão, mas pode ser modificado),

100 é a transferência do valor obtido em pontos. Este valor depende da quantidade de casas decimais no símbolo considerado: 100 - para os preços como 0,00 (todos os pares cotados com JPY), 10000 - para os preços como 0,0000 (a maioria dos pares de moedas).

Nesta base, o número no nome do indicador indica a quantidade de casas decimais, que determina a aplicação do indicador para um ou para outro símbolo.

No entanto, às vezes é necessário graduar os símbolos por sua volatilidade. Por exemplo, você pode precisar selecionar o símbolo mais ou menos volátil num determinado momento para melhorar a eficiência operacional do um sistema de negociação. Neste caso, você pode usar Volatility 3 pairs.mq4:

Neste caso, o indicador é ajustado para determinar a volatilidade de três pares: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Assim, qualquer gráfico que você for anexá-lo, calcular a volatilidade somente para estes três pares. No entanto, você pode facilmente mudar isso abrindo e editando o programa no MetaEditor:

Não se esqueça de fazer as alterações correspondentes na parte superior do código:

Além disso, você também pode aumentar a quantidade de símbolos para calcular volatilidade. Para isso, você deve adicionar a quantidade de buffers (não superior a 8) e faça as alterações correspondentes no código.