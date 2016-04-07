CodeBaseSecciones
Grachi Mika - indicador para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Es una interpretación más del indicador bien conocido ZigZag.

El indicador trabaja con el ZigZag de Rosha (Zigzag2_R_).

Indicador Grachi_Mika

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8050

