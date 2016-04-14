Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RoundLevels - indicador para MetaTrader 4
Muchos tráders miran los niveles "redondos" , y más concretamente aquellos cuya coordenada vertical (en puntos) termina en "00", como los niveles de resistencia y apoyo. Por ejemplo, los niveles 1,5800 y 1,5900 para EURUSD. El indicador RoundLevels dibuja dos niveles "redondos" por encima y por debajo del precio más cercano.
El indicador fue creado más bien para facilitar el comercio "manual". El indicador tiene 4 búferes que guardan los valores de las coordenadas verticales de estos niveles, pero en la implementación actual solo tiene sentido el valor final de cada búfer.
La variable externa LineWidth se refiere al grosor de la línea con la que se dibujan los niveles "redondos". La variable KeepTraces regula el guardado de los valores los búferes calculados en las velas anteriores.
