ポケットに対して
インディケータ

RoundLevels - MetaTrader 4のためのインディケータ

多くのトレーダーは「丸めた」レベルを分析します（つまり、Y軸の座標の値が00で終わるレベル）。例えば、ユーロドルの1.5800と1.5900。インディケータRoundLevelsは、現在値に近く丸めたレベルを描画します。

手動取引を簡単にするインディケータです。インディケータはこのレベルのY軸の座標値を保存しているバッファが4つあります。本バージョンでは、バッファ内の最後の値だけ合っています。


LineWidth外部変数には「丸めた」レベルを示す線の幅を指定します。KeepTraces変数は、前の足で計算された値をバッファに保存するかどうかを設定します。

