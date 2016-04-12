無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RoundLevels - MetaTrader 4のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
多くのトレーダーは「丸めた」レベルを分析します（つまり、Y軸の座標の値が00で終わるレベル）。例えば、ユーロドルの1.5800と1.5900。インディケータRoundLevelsは、現在値に近く丸めたレベルを描画します。
手動取引を簡単にするインディケータです。インディケータはこのレベルのY軸の座標値を保存しているバッファが4つあります。本バージョンでは、バッファ内の最後の値だけ合っています。
LineWidth外部変数には「丸めた」レベルを示す線の幅を指定します。KeepTraces変数は、前の足で計算された値をバッファに保存するかどうかを設定します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8015
