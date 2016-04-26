und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RoundLevels - Indikator für den MetaTrader 4
Viele Trader betrachten "runde" Level (um genauer zu sein jene Level deren vertikale Koordinate (in Punkten) mit "00" endet) als Widerstands-/Unterstützungslevel. Beispiel: die Level 1.5800 und 1.5900 für EURUSD. Der Indikator RoundLevels zeichnet die zwei nächstgelegenen "runden" Levels über und unter dem aktuellen Preis.
Der Indikator wurde zur Unterstützung des manuellen Tradings erstellt. Er hat 4 Buffer, die die Werte der vertikalen Koordianten dieser Level speichern. In der aktuellen Realisierung hat aber nur der letzte Wert jeden Buffers einen exakten Sinn.
Die externe Variable LineWidth steuert die Breite von Linien welche die "runden" Level darstellen. Die Variable KeepTraces steuert ob die Bufferwerte aufgrund der vorherigen Kerzen berechnet werden.
