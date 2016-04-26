CodeBaseSeções
RoundLevels - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Muitos traders consideram níveis "redondos" (para ser mais exato, os níveis verticais em pontos que terminam com "00") como os níveis de resistência/suporte. Exemplo: os níveis de 1,5800 e 1,5900 para EUR USD. Indicador RoundLevels desenha dois níveis "redondos" mais próximos acima e abaixo do nível do preço atual.

O indicador foi desenvolvido para facilitar a negociação manual. Tem 4 buffers que armazenam os valores das coordenadas verticais desses níveis. No entanto, neste inbdicador apenas o último valor de cada buffer tem um sentido exato.


A variável externa LineWidth chama a espessura das linhas que compõem os níveis "redondos". A variável KeepTraces regula a manutenção dos valores dos buffers calculados sobre os candles anteriores.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8015

