RoundLevels - MetaTrader 4脚本

很多交易者将“环形”水平作为支撑／阻力的水平。例如，货币对EURUSD的水平值为 1,5800和1,5900。指标 RoundLevels在当前价格处 从上下两个方向绘制出“环形”水平。

该指标的创建方便手动交易。 指标的４个转换器可以存储这些垂直坐标值，但在实践中只有每个转换器的最后一个值有意义。


内部变量 LineWidth　告知组成“环线”水平线的宽度。变量 KeepTraces决定是否保留先前计算蜡烛柱的值。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8015

