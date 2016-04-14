El indicador "Índice de Fuerza" (Force Index, FRC) mide la fuerza de la tendencia alcista en cada incremento y la fuerza de la tendencia bajista en cada caída.

Este indicador une los elementos principales de la información de mercado: dirección del precio, sus saltos y volumen de operaciones. El suavizado mediante la media móvil corta (2 períodos) ayuda a detectar los momentos favorables para abrir y cerrar posiciones. Si el suavizado se realiza mediante una media móvil larga (por ejemplo, 13 períodos), el índice detecta los cambios de tendencia.

Force Index, FRC

Señales:

Es mejor comprar cuando durante la tendencia alcista el Force Index tenga un valor negativo (cae debajo de la línea cero);



Al elevarse hacia un nuevo máximo, el indicador señala una nueva continuación de la tendencia alcista;



La señal de venta se forma cuando durante la tendencia bajista el Force Index llega a ser positivo;



Cayendo a un nuevo mínimo,el Indicador de Fuerza da una señal sobre la fuerza bajista y una continuación de la tenencia hacia abajo;



Si los cambios de precios no van acompañados de los cambios similares de volúmenes, el Force Index se mantendrá en el mismo nivel lo cual avisa sobre un pronto giro de tendencia.



Fórmula y valores

La fuerza de cada movimiento del mercado se determina por su dirección, oscilación y volumen.

Si el precio de cierre de la barra actual es mayor al de la anterior, se trata de la fuerza positiva. Si el precio de cierre actual es menor del precio de la barra anterior, la fuerza es negativa. Cuanto más grande sea la diferencia entre los precios, mayor será la fuerza. Cuanto más grande sea el volumen de transacciones, mayor será la fuerza.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

Donde:

FORCE INDEX (i) — Índice de fuerza de la barra actual;

VOLUME (i) — volumen de la barra actual;

MA (ApPRICE, N, i) — cualquier media móvil de la barra en N peridos: simple, exponencial, ponderada o promediada (suavizada);

ApPRICE — precio aplicado;

N — periodo de suavizado;

MA (ApPRICE, N, i-1) — cualquier media móvil de la barra anterior.





Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Force Index en el apartado Análisis técnico: Force Index