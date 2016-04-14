CodeBaseSecciones
Canal de regresión lineal - indicador para MetaTrader 4

dimicr
Visualizaciones:
2882
Ranking:
(27)
Publicado:
uLinRegrBuf.mq4 (3.07 KB) ver
Instrumento personalizado de regresión lineal. Los valores de la línea RL (regresión lineal) y las líneas de Apoyo y Resistencia se encuentran en los búferes.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8016

RoundLevels RoundLevels

El indicador RoundLevels dibuja dos niveles "redondos" por encima y por debajo del precio más cercano. Podrá encontrar breves comentarios en el archivo MQ4.

Elite eFibo Trader Elite eFibo Trader

Asesor para MetaTrader 4 que comercia con Fibonacci.

TDI-With Alerts TDI-With Alerts

Indicador TDI-With Alerts. Podrá leer la explicación en el código.

QQE with Alerts QQE with Alerts

Versión modificada del indicador Qualitative Quantitative Estimation.