Canal de regresión lineal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2882
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Instrumento personalizado de regresión lineal. Los valores de la línea RL (regresión lineal) y las líneas de Apoyo y Resistencia se encuentran en los búferes.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8016
