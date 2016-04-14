CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Traders Dynamic Index - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
3194
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Dean Malone

El indicador Traders Dynamic Index ayuda a los tráders a controlar el mercado. Ver foro.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7980

StochCandles StochCandles

Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic.

RSIOMA_v2 RSIOMA_v2

Indicador RSIOMA_v2.

Synergy Signals [v2] Synergy Signals [v2]

Indicador Synergy Signals [v2].

Fractals Fractals

El indicador fractales (Fractals) es uno de los cinco indicadores del sistema de trading de Bill Williams que permite detectar los máximos o mínimos.