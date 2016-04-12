コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Traders Dynamic Index - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Dean Malone

インディケータTraders Dynamic Indexは、トレーダーに市場を管理するように助けます。詳細はフォーラムをご覧ください。


