Traders Dynamic Index - indicador para MetaTrader 4
1815
- 1815
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor: Dean Malone
Autor: Dean Malone
Indicador Traders Dynamic Index, ajuda os traders a supervisionar o mercado. Veja no fórum.
Indicador Traders Dynamic Index
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7980
