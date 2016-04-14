Los fractales (Fractals) son uno de los cinco indicadores del sistema de trading de Bill Williams que permite detectar los máximos o mínimos.

La definición técnica de un fractal hacia arriba es una serie de al menos cinco barras consecutivas con el mayor máximo en el medio y dos máximos menores a cada uno de sus lados. La configuración opuesta corresponde al fractal hacia abajo (una serie de cinco barras con el menor mínimo en el medio y dos barras con los mínimos más altos a cada uno de sus lados). En el gráfico los fractales tienen los valores High y Low y están marcados con rombos de color rojo y azul.

Fractals

Es necesario filtrar los señales del indicador técnico Fractals, usando el indicador técnico Alligator.

En otras palabras, no hay que cerrar una operación de compra si la fractal se encuentra por debajo de los dientes de Alligator, asímismo, no hay que cerrar una operación de venta si la fractal de encuentra por encima de los dientes del Alligator. Después de que la señal de la fractal se haya formado y haya cobrado fuerza, y de que se haya determinado su posición fuera de la boca del Alligator, la señal permanece tal hasta que no caiga, o bien hasta que no aparezca otra señal de fractal más fresca.

Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Fractals en el apartado Análisis técnico: Fractals