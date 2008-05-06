请观看如何免费下载自动交易
有趣的脚本？
让其他人评价
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Christof Risch (iya)
指标 StochCandles。给柱随即赋予颜色。查看详细内容
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7979
MTF_4TF_Supertrend_BarM
指标MTF_4TF_Supertrend_BarM。使用 CCI 信号与指标SuperTrend 一起运行。Percentage Price Oscillator (PPO)
Percentage Price Oscillator 指标能够更加准确地显示价格和震荡值之间的差距。该指标更加准确地强调价格值，速度更快。
Stoch Crossing
指标 Stoch Crossing。根据指标EMA-Crossover_Signal=修改。脱离了Stochastic'а。Traders Dynamic Index
指标 Traders Dynamic Index 能够帮助交易者检测市场。