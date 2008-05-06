代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

StochCandles - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
4324
等级:
(6)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: Christof Risch (iya)



指标 StochCandles。给柱随即赋予颜色。查看详细内容




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7979

MTF_4TF_Supertrend_BarM MTF_4TF_Supertrend_BarM

指标MTF_4TF_Supertrend_BarM。使用 CCI 信号与指标SuperTrend 一起运行。

Percentage Price Oscillator (PPO) Percentage Price Oscillator (PPO)

Percentage Price Oscillator 指标能够更加准确地显示价格和震荡值之间的差距。该指标更加准确地强调价格值，速度更快。

Stoch Crossing Stoch Crossing

指标 Stoch Crossing。根据指标EMA-Crossover_Signal=修改。脱离了Stochastic'а。

Traders Dynamic Index Traders Dynamic Index

指标 Traders Dynamic Index 能够帮助交易者检测市场。