ポケットに対して
インディケータ

StochCandles - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: Christof Risch (iya)

インディケータ StochCandles。ストキャスティックスをもとにして、ローソク足を別の色に染めます。詳細はフォーラムをご覧ください。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7979

