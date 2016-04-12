無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StochCandles - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1007
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Christof Risch (iya)
インディケータ StochCandles。ストキャスティックスをもとにして、ローソク足を別の色に染めます。詳細はフォーラムをご覧ください。
インディケータ StochCandles。ストキャスティックスをもとにして、ローソク足を別の色に染めます。詳細はフォーラムをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7979
