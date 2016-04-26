Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MA Details - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 799
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Zeige alle MA Details
MA Typ, Periode, Preis auf den er angewendet wird & aktueller Wert werden angezeigt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7966
