Indikatoren

MA Details - Indikator für den MetaTrader 4

Sameer
Ansichten:
799
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Zeige alle MA Details 
MA Typ, Periode, Preis auf den er angewendet wird & aktueller Wert werden angezeigt.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7966

