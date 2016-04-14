CodeBaseSecciones
Delta - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1319
Ranking:
(5)
Publicado:
Delta.mq4 (2.18 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: No indicado

Indicador Delta.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7964

