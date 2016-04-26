CodeBaseSeções
Indicadores

Detalhes do Indicador MA - indicador para MetaTrader 4

Sameer
Visualizações:
933
Avaliação:
(4)
Publicado:
Mostra todos os detalhes do indicador MA
Mostra o tipo de MA, Período, preço aplicado sobre e o valor atual.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7966

STARCBands STARCBands

The indicator plots a moving average with a Bollinger type envelope.

MTF Stochastic Standard MTF Stochastic Standard

Indicador MTF Stochastic Standard. Mostra 4 estocásticos em Um.

Percentag (PPO) Percentag (PPO)

O Oscilador de Percentual de Preço mostra sinais mais precisos das divergências entre preços e o valor do oscilador. Ele também enfatiza as extremidades dos preços precisamente, se movendo mais rápido.

ZZ_All Quotings 0-0080 ZZ_All Quotings 0-0080

Um script destinado ao carregamento do histórico para todos os pares de moedas disponíveis, metais, índices, CFD e a verificação do histórico para os "buracos".