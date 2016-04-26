O Oscilador de Percentual de Preço mostra sinais mais precisos das divergências entre preços e o valor do oscilador. Ele também enfatiza as extremidades dos preços precisamente, se movendo mais rápido.

Um script destinado ao carregamento do histórico para todos os pares de moedas disponíveis, metais, índices, CFD e a verificação do histórico para os "buracos".