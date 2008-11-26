Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA - индикатор для MetaTrader 4
Показывает всю подробную информацию о MA.
Будут показаны тип MA, период, цену на которой он находится, и текущее значение.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7966
