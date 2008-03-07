CodeBaseРазделы
MTF Stochastic Standard - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Keris2112

Индикатор MTF Stochastic Standard. Показывает 4 стохастика на 1-ом.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7965

