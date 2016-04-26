Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MTF Stochastic Standard - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 891
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Keris2112
Indicador MTF Stochastic Standard. Mostra 4 estocásticos em Um.
Indicador MTF Stochastic Standard
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7965
SHI_SilverTrendSig
The indicator generates buy and sell signals.Delta
Indicador Delta.
STARCBands
The indicator plots a moving average with a Bollinger type envelope.Detalhes do Indicador MA
Mostra os detalhes do indicador MA (Tipo, Período e valor atual) no gráfico.