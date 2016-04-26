Der Demarker Indikator basiert auf dem Vergleich des Periodenmaximum mit dem vorherigen Periodenmaximum.

Zeige MA Details (Type, Periode & aktueller Wert) auf dem Chart.

Der Percentage Price Oscillator zeigt genauere Signale der Divergenzen zwischen Preisen und dem Wert des Oszillators. Er hebt auch Extrempreise genauer hervor, er bewegt sich schneller.