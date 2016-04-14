El indicador técnico DeMarker (DeMarker, DeM) está basado en la comparación del máximo de la barra actual con el máximo de la barra anterior.

Si el máximo de la barra actual es más alto, se registra la diferencia correspondiente. Si el máximo actual es menos o igual al máximo de la barra anterior, entonces se registra el valor cero. Luego las diferencias obtenidas de esta manera para n períodos se suman. El valor obtenido se utiliza como el numerador del indicador DeMarker y se divide por el mismo valor más las suma de las diferencias entre los mínimos de precios de la barra anterior y la actual. Si el precio mínimo actual es mayor que el precio mínimo anterior, se registra el valor cero.

DeMarker, DeM

Cuando el indicador DeMarker cae por debajo de 30, se espera un cambio de precios alcista. Cuando los valores del indicador suben por encima de 70, se espera un cambio de precios bajista.



El uso de períodos más largos de cálculo permite agarrarse a una tendencia de larga duración en el desarrollo del mercado. Los indicadores con períodos cortos permiten entrar al mercado en el punto con menor riesgo posible y planear el momento de realizar la operación de tal manera que ésta se encuentre dentro de la tendencia imperante.

El valor del indicador DeMarker en el intervalo i se calcula de la siguiente manera:



Se calcula DeMax (i)

Si HIGH (i) > HIGH (i - 1), entonces DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1),

de lo contrario, DeMax (i) = 0;



Se calcula DeMin (i)

Si LOW (i) < LOW (i - 1), entonces DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i),

de lo contrario, DeMin (i) = 0;



Se calcula el valor del Indicador DeMarker:



DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))



Donde:



HIGH (i) — precio máximo de la barra actual;

LOW (i) — precio mínimo de la barra actual;

HIGH (i - 1) — precio máximo de la barra anterior;

LOW (i - 1) — precio mínimo de la barra anterior;

SMA — media móvil simple;

N — cantidad de periodos usados para el cálculo.





Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de DeMarker en el apartado Análisis técnico: DeMarker