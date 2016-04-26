Indicador sobre barras equivoluminais, Recomendado a sua utilização no M1.

Parâmetros:

int Price_Mode= 0; // modo de preço 0-6

int MA_Period=13; // período de suavização

int CountTick=100; // quantidade de ticks na barra formada

bool DrawAll=false; // os resultados intermediários devem ser desenhados ou não?