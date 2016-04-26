Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VininI ConstTick SMA - indicador para MetaTrader 4
- 1087
-
Indicador sobre barras equivoluminais, Recomendado a sua utilização no M1.
Parâmetros:
int Price_Mode= 0; // modo de preço 0-6
int MA_Period=13; // período de suavização
int CountTick=100; // quantidade de ticks na barra formada
bool DrawAll=false; // os resultados intermediários devem ser desenhados ou não?
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7946
