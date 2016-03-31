コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VininI ConstTick SMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

Victor Nikolaev
ビュー:
1061
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
エクイボリュームチャートに関する話の続きです。おすすめの時間軸は1分足です。

パラメータ:

int Price_Mode= 0; // 価格のタイプ 0-6
int MA_Period=13; // 平滑期間
int CountTick=100; // 1本のバー内のティック数
bool DrawAll=false; // 中間結果を出力するかどうか

