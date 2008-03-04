Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VininI ConstTick SMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7007
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Продолжение темы эквиобъемных баров. Рекомендуется использовать на M1
Параметры:
int Price_Mode= 0; // вид цены 0-6
int MA_Period=13; // период сглаживания
int CountTick=100; // количество тиков в формируемом баре
bool DrawAll=false; // отрисовывать или нет промежуточные результаты.
VininI ConstTickHeikenAshi R
Индикатор формирует свечи на основе эквиравнотиковых баровPainter_v1
Индикатор Painter_v1. Индикатор окрашивает определенные области цены от hh:mm_start до hh:mm_finish.
MTF_ChandelierStops_60min
Еще одна версия индикатора ChandelierStops. Работает вместе с индикатором ChandelierStops_v1.MTF_Williams Percentage Range
MTF_Williams Percentage Range