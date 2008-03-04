Продолжение темы эквиобъемных баров. Рекомендуется использовать на M1

Параметры:

int Price_Mode= 0; // вид цены 0-6

int MA_Period=13; // период сглаживания

int CountTick=100; // количество тиков в формируемом баре

bool DrawAll=false; // отрисовывать или нет промежуточные результаты.