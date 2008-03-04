CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VininI ConstTick SMA - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7007
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Продолжение темы эквиобъемных баров. Рекомендуется использовать на M1

Параметры:

int Price_Mode= 0; // вид цены 0-6
int MA_Period=13; // период сглаживания
int CountTick=100; // количество тиков в формируемом баре
bool DrawAll=false; // отрисовывать или нет промежуточные результаты.

VininI ConstTickHeikenAshi R VininI ConstTickHeikenAshi R

Индикатор формирует свечи на основе эквиравнотиковых баров

Painter_v1 Painter_v1

Индикатор Painter_v1. Индикатор окрашивает определенные области цены от hh:mm_start до hh:mm_finish.

MTF_ChandelierStops_60min MTF_ChandelierStops_60min

Еще одна версия индикатора ChandelierStops. Работает вместе с индикатором ChandelierStops_v1.

MTF_Williams Percentage Range MTF_Williams Percentage Range

MTF_Williams Percentage Range