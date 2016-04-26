Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VininI ConstTick SMA - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Weiter zum Thema überequivoluminäre Balken. Es wird empfohlen den Indikator im M1-Chart zu verwenden.
Parameter:
int Price_Mode= 0; // Preismodus 0-6
int MA_Period=13; // Glättungsperiode
int CountTick=100; // die Anzahl der Tick im bildenden Balken
bool DrawAll=false; // Sollen die zwischenzeitlichen Ergebnisse gezeichnet werden oder nicht?
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7946
