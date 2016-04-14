CodeBaseSecciones
Indicadores

MTF_4TF_Supertrend_BarM - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1035
Ranking:
(8)
Publicado:
Autor: Eli hayun

Indicador MTF_4TF_Supertrend_BarM. Trabaja junto con SuperTrend y usa las señales CCI.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7941

