Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF_4TF_Supertrend_BarM - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1035
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Eli hayun
Indicador MTF_4TF_Supertrend_BarM. Trabaja junto con SuperTrend y usa las señales CCI.
Indicador MTF_4TF_Supertrend_BarM. Trabaja junto con SuperTrend y usa las señales CCI.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7941
MTF_Williams Percentage Range
MTF_Williams Percentage RangeGMacd_Signals
Indicador GMacd_Signals. Se puede utilizar como filtro.
Float
Este indicador escanea las tendencias anteriores e intenta aplicar los datos obtenidos al curso actual.MTF_ChandelierStops_60min
Otra versión más del indicador ChandelierStops. Trabaja junto con el indicador ChandelierStops_v1.