Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF_ChandelierStops_60min - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1125
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Zathar
Otra versión más del indicador ChandelierStops. Trabaja junto con el indicador ChandelierStops_v1.
Otra versión más del indicador ChandelierStops. Trabaja junto con el indicador ChandelierStops_v1.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7943
Float
Este indicador escanea las tendencias anteriores e intenta aplicar los datos obtenidos al curso actual.MTF_4TF_Supertrend_BarM
Indicador MTF_4TF_Supertrend_BarM. Trabaja junto con SuperTrend y usa las señales CCI.
Macd_CJA M1D1
Indicador Macd_CJA M1D1. Utilizar las señales de Macd.MACD_4in1_v2
Indicador MACD_4in1_v2. Cuatro en uno.