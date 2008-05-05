请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MTF_4TF_Supertrend_BarM - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4077
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Eli hayun
指标MTF_4TF_Supertrend_BarM。使用CCI信号与指标 SuperTrend 一起运行。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7941
