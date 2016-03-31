無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MTF_4TF_Supertrend_BarM - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 968
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Eli hayun
インディケータMTF_4TF_Supertrend_BarM。CCIをベースにしていて、SuperTrendとともにだけ動作します。
インディケータMTF_4TF_Supertrend_BarM。CCIをベースにしていて、SuperTrendとともにだけ動作します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7941
GMacd_Signals
インディケータGMacd_Signals。フィルタとして使用されます。MTF-Dinapoli_Target
インディケータ MTF-Dinapoli_Target。インディケータDinapoliTargetsとともにだけ動作します。
Float
このインディケータは、前のトレンドをスキャニングし、スキャンされたデータに基づいて現在の相場がどういった状態なのかを判断してみます。MTF_ChandelierStops_60min
インディケータChandelierStopsのもう一つのバージョンです。インディケータChandelierStops_v1とともにだけ動作します。