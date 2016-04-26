CodeBaseKategorien
MTF_4TF_Supertrend_BarM - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Autor: Eli hayun

MTF_4TF_Supertrend_BarM Indikator. Arbeitet zusammen mit SuperTrend und verwendet CCI Signale.

Indicator MTF_4TF_Supertrend_BarM


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7941

