CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

GMacd_Signals - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1276
Ranking:
(5)
Publicado:
GMACD_Signals.mq4 (14.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Muhammad Hamizi Jaminan (hymns) & CJA

Indicador GMacd_Signals. Se puede utilizar como filtro.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7939

MTF-Dinapoli_Target MTF-Dinapoli_Target

Indicador MTF-Dinapoli_Target. Trabaja junto con DinapoliTargets.

Indicador modificado KDJ y sistema comercial automático KDJ Indicador modificado KDJ y sistema comercial automático KDJ

El indicador KDJ desactiva las fluctuaciones a corto plazo. Contiene un parámetro para ajustar y elevar las dos nuevas líenas del índice RSV: el precio de cierre de la volatilidad a corto plazo KDC: la diferencia K-D para determinar el cambio de las tendencias de precio y abrir posiciones.

MTF_Williams Percentage Range MTF_Williams Percentage Range

MTF_Williams Percentage Range

MTF_4TF_Supertrend_BarM MTF_4TF_Supertrend_BarM

Indicador MTF_4TF_Supertrend_BarM. Trabaja junto con SuperTrend y usa las señales CCI.