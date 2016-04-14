CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MTF_FibBreakout1.3 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
959
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Keris2112

Indicador MTF_FibBreakout1.3. Utiliza el indicador Stochastic.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7961

Qualitative Quantitative Estimation Qualitative Quantitative Estimation

Indicador Qualitative Quantitative Estimation. Utiliza RSI.

OverLay Chart OverLay Chart

Superponer dos o más gráficas en una misma ventana.

ToR_1.20 ToR_1.20

Indicador ToR_1.20. El indicador muestra el desarrollo de una pareja.

DeMarker, DeM DeMarker, DeM

El indicador DeMarker (DeMarker, DeM) está basado en la comparación del máximo de la barra actual con el máximo de la barra anterior.