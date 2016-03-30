CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Support - Resistance - indicador para MetaTrader 4

TheXpert | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1659
Ranking:
(11)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Pues, tenemos dos indicadores.





Support-Resistance Indicator, como se entiende de su nombre, está ideado para mostrar los niveles de soporte y resistencia.
La línea media es el valor medio entre el soporte y resistencia.
El indicador tiene un parámetro externo- el ancho de la ventana De esta manera, Usted puede ver los niveles diarios en el gráfico H1 si pone el ancho de la ventana a 24.

SR-Rate Indicator muestra el borde al que el precio se encuentra más cerca.

OneSideGaussian tiene que almacenarse en libraries.
Otros dos archivos naturalmente tienen que estar en indicators.

En mi opinión, deben de usarse sólo juntos.

Pido perdón por poner pocos comentarios pero creo que 10 KB de un sencillo código no suponen ningún problema para pillar el hilo. Además, he tratado de escribir en un estilo claro, por eso los nombres de las variables corresponden a sus propósitos.

Espero sus opiniones e ideas respecto al tema, ya que es mi “debut” en este sitio web.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7926

Hull_O_H_L_C Hull_O_H_L_C

Indicador Hull_O_H_L_C.

SAR Color SAR Color

Indicador SAR Color.

Harami MA RSI MACD Harami MA RSI MACD

Harami slightly modified.

Example of Commodity Channel Index Automated Example of Commodity Channel Index Automated

Expert Advisor based on Commodity Channel Index (CCI) indicator.