Pues, tenemos dos indicadores.











Support-Resistance Indicator, como se entiende de su nombre, está ideado para mostrar los niveles de soporte y resistencia.La línea media es el valor medio entre el soporte y resistencia.El indicador tiene un parámetro externo- el ancho de la ventana De esta manera, Usted puede ver los niveles diarios en el gráfico H1 si pone el ancho de la ventana a 24.SR-Rate Indicator muestra el borde al que el precio se encuentra más cerca.OneSideGaussian tiene que almacenarse en libraries.Otros dos archivos naturalmente tienen que estar en indicators.En mi opinión, deben de usarse sólo juntos.Pido perdón por poner pocos comentarios pero creo que 10 KB de un sencillo código no suponen ningún problema para pillar el hilo. Además, he tratado de escribir en un estilo claro, por eso los nombres de las variables corresponden a sus propósitos.Espero sus opiniones e ideas respecto al tema, ya que es mi “debut” en este sitio web.