Support-Resistance 指标 -- 显示支撑/阻力水平。

指标外部变量-- 窗口的宽度。我们看到的是小时时间图表上一日水平窗口宽度为24。

SR-Rate 指标 -- 显示价格接近的界限。

需要一起使用运行。

对于代码的描述很少，在这里表示歉意。但我认为你可以整理10KB的代码。

等待你们的建议和意见。