喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Support - Resistance - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 7490
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
以下是两个指标。
Support-Resistance 指标 -- 显示支撑/阻力水平。
中间线 -- 在支撑和阻力之间的线。
指标外部变量-- 窗口的宽度。我们看到的是小时时间图表上一日水平窗口宽度为24。
SR-Rate 指标 -- 显示价格接近的界限。
OneSideGaussian必须存储在 libraries中。
剩余的两个文件存储在指标中。
需要一起使用运行。
对于代码的描述很少，在这里表示歉意。但我认为你可以整理10KB的代码。
等待你们的建议和意见。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7926
