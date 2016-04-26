Participe de nossa página de fãs
Suporte \ Resistência - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 3217
- Avaliação:
-
Publicado:
Abaixo temos dois indicadores:
Indicator Support-Resistance, como o próprio nome diz, se destina a detectar e exibir os níveis de Suporte/Resistência.
A linha mediana é o valor médio entre o suporte e resistência.
O indicador tem um parâmetro externo, que é a largura da janela. Assim, você pode ver níveis diários num gráfico de uma hora, se você definir a largura da janela para 24.
O indicador SR-Rate mostra a borda com o preço mais próximo.
OneSideGaussian deve ser salvo em \libraries.
Claro, você deve armazenar os outros dois arquivos em \indicators.
Na minha opinião, eles devem ser usados apenas se estiverem todos juntos.
Sinto muito por não ter muitos comentários sobre isso, mas tenho certeza de que você pode resolver 10 KB de um simples código por conta própria. Especialmente porque eu tentei escrever de uma forma clara, os nomes de variáveis correspondem a seus propósitos.
Eu estou curioso por suas idéias e opiniões sobre o programa. Tanto é que este é o meu primeiro projeto neste site.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7926
