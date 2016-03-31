コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Support \ Resistance - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1231
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
では、インディケータが2つあります。



Support-Resistance Indicator -- サポート/レジスタンスレベルを表示します。
中央値 -- サポートとレジスタンスの間の平均値
ウィンドウ処理には、ウィンドウ幅というパラメータがあります。このように、ウィンドウ幅に24を指定することで、日足のサポート/レジスタンスレベルを見ることができます。

SR-Rate Indicator -- 価格に近い境界線を示します。

OneSideGaussian -- ライブラリフォルダに配置します。
他の2つのファイルは、MQL4\Indicatorsに配置します。

一緒に利用することをおすすめします。

コメントが少ないのですみませんが、10キロバイトの簡単なコードが自分でもわかると思います。いわんや、分かりやすく書いてみたので、変数の使い方に当てはまる変数名を使用しました。

意見やアイデアがあればぜひ聞かせて下さい。これは、私のデビューですね。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7926

