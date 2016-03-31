では、インディケータが2つあります。Support-Resistance Indicator -- サポート/レジスタンスレベルを表示します。中央値 -- サポートとレジスタンスの間の平均値ウィンドウ処理には、ウィンドウ幅というパラメータがあります。このように、ウィンドウ幅に24を指定することで、日足のサポート/レジスタンスレベルを見ることができます。SR-Rate Indicator -- 価格に近い境界線を示します。OneSideGaussian -- ライブラリフォルダに配置します。他の2つのファイルは、MQL4\Indicatorsに配置します。一緒に利用することをおすすめします。コメントが少ないのですみませんが、10キロバイトの簡単なコードが自分でもわかると思います。いわんや、分かりやすく書いてみたので、変数の使い方に当てはまる変数名を使用しました。意見やアイデアがあればぜひ聞かせて下さい。これは、私のデビューですね。