Support \ Resistance - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1231
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
では、インディケータが2つあります。
Support-Resistance Indicator -- サポート/レジスタンスレベルを表示します。
中央値 -- サポートとレジスタンスの間の平均値
ウィンドウ処理には、ウィンドウ幅というパラメータがあります。このように、ウィンドウ幅に24を指定することで、日足のサポート/レジスタンスレベルを見ることができます。
SR-Rate Indicator -- 価格に近い境界線を示します。
OneSideGaussian -- ライブラリフォルダに配置します。
他の2つのファイルは、MQL4\Indicatorsに配置します。
一緒に利用することをおすすめします。
コメントが少ないのですみませんが、10キロバイトの簡単なコードが自分でもわかると思います。いわんや、分かりやすく書いてみたので、変数の使い方に当てはまる変数名を使用しました。
意見やアイデアがあればぜひ聞かせて下さい。これは、私のデビューですね。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7926
