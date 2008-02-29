Смотри, как бесплатно скачать роботов
Support - Resistance - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8037
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Итак, два индикатора.
Support-Resistance Indicator -- назначение понятно по названию -- показывать уровни поддержки сопротивления.
Средняя линия -- среднее значение между поддержкой и сопротивлением.
У индикатора есть внешний параметр -- ширина окна. Таким образом можно увидеть дневные уровни на часовом графике поставив ширину окна 24.
SR-Rate Indicator -- показывает к какой границе ближе находится цена.
OneSideGaussian -- следует положить в libraries.
Остальные два файла, естественно, в indicators.
Применять, думаю, стОит только вместе.
Извиняюсь за малое количество комментариев, но думаю в 10 килобайтах простого кода без проблем можно разобраться, тем более что я старался писать в хорошем стиле, поэтому названия переменных соответствуют их назначению.
Жду вашего мнения и мыслей по поводу, тем более, что это мой, так сказать, дебют на этом сайте.
