Индикаторы

Support - Resistance - индикатор для MetaTrader 4

TheXpert
Опубликован:
Обновлен:
Итак, два индикатора.





Support-Resistance Indicator -- назначение понятно по названию -- показывать уровни поддержки сопротивления.
Средняя линия -- среднее значение между поддержкой и сопротивлением.
У индикатора есть внешний параметр -- ширина окна. Таким образом можно увидеть дневные уровни на часовом графике поставив ширину окна 24.

SR-Rate Indicator -- показывает к какой границе ближе находится цена.

OneSideGaussian -- следует положить в libraries.
Остальные два файла, естественно, в indicators.

Применять, думаю, стОит только вместе.

Извиняюсь за малое количество комментариев, но думаю в 10 килобайтах простого кода без проблем можно разобраться, тем более что я старался писать в хорошем стиле, поэтому названия переменных соответствуют их назначению.

Жду вашего мнения и мыслей по поводу, тем более, что это мой, так сказать, дебют на этом сайте.
