Untenstehend zwei Indikatoren:

Der Unterstützungs/Widerstand Indikator dient, wie es der Name bereits sagt, zur Erkennung und Anzeige von Unterstützungs-/Widerstandsebenen.

Die mittlere Linie ist der Mittelwert zwischen Unterstützung und Widerstand.

Der Indikator hat einen externen Parameter und zwar die Fensterbreite. Sie können Tagesebenen im Stundenchart sehen, wenn Sie die Fensterbreite auf 24 setzen.

Der SR-Rate Indikator zeigt, zu welcher der beiden Grenzen der Preis näher liegt.

OneSideGaussian muss in \libraries gespeichert werden.

Natürlich sollten Sie auch die anderen beiden Dateien in \indicators speichern.

Meiner Meinung nach sollten alle gemeinsam benützt werden.

Es tut mir leid, dass zu wenige Kommentare enthalten sind, aber ich bin sicher dass Sie die 10 KB simplen Sourcecodes leicht selbst verstehen können. Insbesondere weil ich versucht habe, guten Stil anzuwenden und die Namen der Variablen korrespondieren mit ihrem Zweck.

Ich freue mich auf Ihre Ideen und Meinungen über dieses Programm. Umso mehr, da dies mein erster Auftritt auf dieser Webseite ist.