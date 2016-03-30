CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SAR Color - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
907
Ranking:
(3)
Publicado:
sar_color.mq4 (2.88 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Kalenzo

Indicador SAR_COLOR.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7924

IFish IFish

Indicador IFish.

KaufWMAcross KaufWMAcross

Indicador KaufWMAcross. Trabaja con el indicador Kaufman.

Hull_O_H_L_C Hull_O_H_L_C

Indicador Hull_O_H_L_C.

Support - Resistance Support - Resistance

Versión de indicadores para determinar los niveles de soporte/resistencia